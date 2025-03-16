Макларен в своей лиге, слезы новичков, Феррари стреляет себе в ногу: итоги этапа Формулы-1 в Австралии

Вот и произошло то, чего так долго ждали фанаты автоспорта – стартовал новый сезон Формулы-1, последний по действующему регламенту.

Впервые с 2019 года открывать сезон "королевы автоспорта" пришлось этапу в Австралии, который обещал быть очень интересным. Прогноз погоды на воскресенье не оставлял никаких других вариантов. Поэтому предлагаем вместе с нами вспомнить самые яркие события последних трех дней.

Первая практика, первая авария

Вряд ли Оливер Берман именно так представлял себе дебют в Формуле-1 в качестве полноценного пилота команды. Получив место в Хаасе, 19-летний британец также получил шанс развиваться в команде, которая не будет требовать от него результатов здесь и сейчас.

Но пятница "подарила" Берману не приятные воспоминания, а первый разбитый болид в Мельбурне. Гонщик не удержал машину на выходе из 10-го поворота, проехался по гравию, который развернул его на 180 градусов и "познакомил" с заграждением.

A sizeable shunt for Ollie Bearman in FP1 😢



He thankfully walked away from the incident unharmed#F1 #AusGP pic.twitter.com/U4wEvf4HyB — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Отметим, что повреждения на машине потом еще дали о себе знать. Во время квалификации Олли проехал всего один круг и заехал обратно в боксы. Из-за проблем с коробкой передач он не смог установить зачетный круг. В гонке Берман стартовал с пит-лейна.

Б – означает Бортолето

Советник Ред Булл Хельмут Марко никогда не стеснялся того, что и о ком он говорит. Так было и на этот раз.

81-летний австриец позволил себе заявить, что новичок Заубера Габриэль Бортолето является гонщиком "категории Б". Это произошло в свете сравнения бразильца с Лиамом Лоусоном.

Интересно, о чем думал Марко, когда Бортолето оказался быстрее Лоусона в первой практике, а затем еще и вышел во второй сегмент квалификации, в то время как Лиам выбыл в первом ее сегменте?

Проклятие второго пилота Ред Булл

Вспомнив Лоусона, нельзя не рассмотреть все его выступление в Австралии. И делая это, невольно вспоминаешь о так называемом проклятии второго пилота Ред Булл.

Со времен Даниэля Риккардо у "быков" не было второго гонщика, который мог бы на равных конкурировать с Максом Ферстаппеном на длинной дистанции. Это пытался сделать Серхио Перес, но к чему это его привело?

Первый же этап за рулем машины австрийской команды не вселяет оптимизма в будущее 23-летнего новозеландца в составе РБ. Плохое выступления в тренировках, провал квалификации и разбитый болид во время Гран-при (да, в непростых условиях) – именно таким является итог Лоусона на первом этапе. Где-то должен улыбаться один Цунода.

Уильямс – главное открытие первого этапа

"Я уверен, что в этом году вы не увидите меня на подиуме или в первой пятерке, поэтому не слишком мотивируйте себя. Но знайте, что я перешел в Уильямс не для того, чтобы тусоваться, не для того, чтобы годы шли, не для того, чтобы быть в середине пелотона. Если я перешел в Уильямс, то только для того, чтобы вести команду вперед. И я надеюсь, что смогу это сделать".

Именно с такими словами Карлос Сайнс начал свою карьеру в составе британской команды. И знал бы он, что Алекс Албон разрушит его прогноз уже в первой же гонке...

Уильямс пока является главным сюрпризом сезона. Команда после лет на дне Формулы-1 начала постепенно выбираться оттуда. И вот этот прогресс привел ее к четвертому месту в Австралии.

За одну гонку британцы набрали больше половины очков всего прошлого сезона (10 против 17). И это нельзя списать только на безумие, которое происходило во время заезда. Албон и Сайнс демонстрировали хорошие результаты и в практиках (Карлос был вторым в пятницу, еще и выиграл предсезонные тесты), и в квалификации, где они заняли шестое и десятое места соответственно.

Поэтому стоит внимательно следить за выступлениями этой легендарной конюшни, которая 100% еще подарит по ходу этого сезона не один приятный момент.

Алекс Албон та Карлос Сайнс Atlassian Williams Racing

Деградация Хаас

Похоже, что американский коллектив стал одним из тех, кто уже делает ставку на следующий сезон под новым регламентом. Иначе его выступления сложно охарактеризовать.

С момента своего дебюта в Ф1 Хаас то имеет статус крепкого середняка, то является главным аутсайдером. И похоже, что в этом году американские горки привели команду снова ко дну.

Результаты Эстебана Окона и Оливера Бермана, откровенно говоря, разочаровывают. И если выступление Бермена можно списать на недостаток опыта и поврежденный болид, то что случилось с французом, который хоть и имеет сложный характер, но никогда не считался рентачем?

Окон даже умудрился проиграть в квалификации Зауберу, команде, которая в прошлом году всего однажды заработала очки, еще и сделала это в предпоследней гонке!

Если руководитель команды Аяо Каматсу не исправит ситуацию в ближайшее время, Хаас рискует болтаться в хвосте на протяжении всего 2025 года.

Феррари, есть повод волноваться?

Скудерию нельзя записать к полноценному разочарованию этапа, но она была очень близка к этому.

Как и много лет до этого, Феррари всеми своими заявлениями будто говорила: "Следующий сезон точно наш". Еще и соперники говорили, что итальянцы будут быстрее, чем они были в практиках.

Но на деле все было куда хуже, чем можно было представить. В квалификации Леклер и Хэмилтон были седьмым и восьмым соответственно, проиграв при этом таким мастерам, как Цунода и Албон.

В гонке дела были немного лучше, но только у Шарля, который на старте сумел прорваться через японо-тайский тандем. Льюис в свою очередь половину дистанции просидел на заднем антикрыле Албона.

И в самый нужный момент о себе напомнили печально известные стратеги Феррари, которые решили не звать пилотов за промежуточной резиной, когда усилился дождь. Это решение, как оказалось, было роковой ошибкой, которая стоила команде многих очков, а возможно даже подиума.

Читайте также : Формула-1: календарь сезона 2025 года

Не все новички были готовы к дождю

Как уже было описано в отчете о Гран-при Австралии, заезд даже не успел начаться, а у нас уже была первая авария! Дебютант Рейсин Буллз Исак Хаджар на выходе из первого же поворота во время прогревочного круга "познакомил" заднюю часть своего болида с ограждением.

Это был сильный психологический удар по 20-летнему французу, который, похоже, не сдерживал слез. Его успокаивали все, кто был вокруг него, в дело вмешался даже Энтони Хэмилтон, отец Льюиса.

"Мне стало больно, когда я увидел, что с ним случилось. Подошел и поддержал его, как собственного сына", – сказал после гонки Энтони, комментируя момент с Хаджаром.

Затем пришло время Джека Дуэна дарить Франко Колапинто повод для радости, разбив свой болид на первом круге. А за десять кругов до конца Лоусон и Бортолето синхронно сошли с дистанции. Причем Лиам сделал это в том же месте, что и Хаджар – вот настоящая связь Ред Булл и Рейсин Буллз.

Таким образом, среди новичков "выжили" только Оливер Берман и...

Рождение новой звезды

...Андреа Кими Антонелли, который стал главным открытием Гран-при среди пилотов.

Да, 18-летний итальянец частично был виноват в провале квалификации, где он не смог преодолеть первый сегмент. Как оказалось, он зацепил гравий, который повредил болид, что не позволило ему показать достойное время.

Но Кими исправился во время гонки, где он был едва ли не главным действующим персонажем. Между двумя бешеными частями заезда был классический отрезок грусти и сна. И именно пилот Мерседес делал все, чтобы развлечь нас. Прошел Хюлькенберга, ошибся, потерял позицию, снова прошел Халка и догонял Алонсо. Во время борьбы с Андреа двукратный чемпион мира разбил машину, что вызвало сейфети кар на трассу.

Антонелли был близок, чтобы финишировать четвертым в своей дебютной гонке, но 5-секундный штраф отбросил его на пятое место. И все равно это великолепный результат, который не может не радовать как фанатов "серебряных стрел", так и нейтральных болельщиков.

Андреа Кімі Антонеллі Формула-1

Обновлено : Мерседес после Гран-при Австралии успешно обжаловал штраф Андреа Кими Антонелли, а потому дебют юного итальянца стал еще более успешным – ему вернули четвертое место!

Just updated our race result graphic 😉



Kimi takes P4 after his penalty is overturned!!! 🙌 pic.twitter.com/Res4KDinX2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 16, 2025

"Феррари" этапа: переговоры Леклера с гоночным инженером

Вполне возможно, что это станет постоянной рубрикой этого сезона, потому что Феррари много лет приучала нас к подобным комическим ситуациям. Все команды этим грешат, но Скудерия делает это особенно часто.

Так получилось и на этот раз. Посреди гонки, когда шел дождь, Шарль Леклер пожаловался своему гоночному инженеру Брайану Боцци, что в болиде что-то протекает. Боцци поинтересовался, что именно. Монегаск ответил, что не знает, что именно, но отметил, что все его сиденье залито водой.

На это инженер не нашел ничего лучше, чем сказать: "Видимо, это ВОДА". Леклер сразу понял, что это момент имени Капитана Очевидности, и ответил: "Добавим это в сборник мудрых цитат".

anyways best radio of the day is this one pic.twitter.com/c2ioPdFShy — clara (@leclercsletters) March 16, 2025

У Макларена нет соперников

Если мы считаем, что Хаас уже сливает этот сезон, то можно уверенно заявить, что Макларен пошел как будто ва-банк.

Британский коллектив поддерживает свою феноменальную форму, которую он набрал во второй части прошлого года. И сейчас нет никого, кто смог бы конкурировать с "оранжевыми". Даже Макс Ферстаппен, которому помогли только ошибки Оскара Пиастри.

Показательным был момент, когда Оскар вернул себе вторую позицию, воспользовавшись ошибкой самого Макса. После этого австралиец начал быстро отрываться и очень скоро можно было увидеть +15 секунд в графе отрыва гонщика Макларен от оппонента из Ред Булл.

Также нельзя не отметить, что по чистой скорости Пиастри был быстрее Норриса, у которого большую часть дистанции не было соперников. К сожалению, очередная ошибка Оскара и машина безопасности лишили нас очной дуэли напарников, где младший пилот выглядел сильнее.

Конечно, это только начало сезона и все еще может измениться. Однако это последний год действующего регламента, а потому если до летнего перерыва никто не сможет приблизиться к "папайе", то и после него не стоит ждать сюрпризов. А это уже может привести к защите титула обладателей Кубка конструкторов и смене чемпиона мира.

Рекордная серия прервалась

Макс Ферстаппен хоть и финишировал вторым, но это же первая гонка сезона, а потому в обновленном зачете пилотов, он стал вторым, что прервало его, можно сказать, легендарную серию.

До сегодня четырехкратный чемпион мира в течение последних 1 029 дней не терял лидерство в личном зачете, что с запасом является рекордом Формулы-1.

Макс превзошел сразу две серии великого Михаэля Шумахера: "Красный Барон" занимал первое место зачета 896 (США-2000 – Австралия-2003) и 630 дней (Канада-2003 – Австралия-2005).