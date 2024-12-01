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Магучих – лучшая легкоатлетка года в мире

Микола Дендак — 1 декабря 2024, 18:36
Магучих – лучшая легкоатлетка года в мире
Ярослава Магучіх

Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире.

Она получила приз на церемонии награждения World Athletics Awards.

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Среди соперниц Магучих были:

  • олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;
  • олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;
  • олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунка с шестом Нина Кеннеди;
  • олимпийская чемпионка по семиборью бельгийка Нафиссата Тиам.

Для нее это уже не первая награда по итогам 2024 года. Ранее Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в Европе. Также 23-летняя днепрянка вошла в список лидеров "УП 100".

Напомним, 2024 год был невероятно удачным для Ярославы. Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, чемпионкой Европы, серебряным призером чемпионата мира в помещении. Также украинка в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

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Но одним из самых главных достижений Магучих в 2024 году стал новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года.

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