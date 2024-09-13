🥇 Магучих третий год подряд выиграла Бриллиантовую лигу

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла золото, а Ирина Геращенко завоевала бронзу на финальном этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

Несмотря на неприятный дождь, Магучих без проблем взяла поочередно 188, 192, 195 и 197 см. Единственной соперницей, которой также подчинились все эти планки, была австралийка Никола Олислагерс.

Однако Олислагерс взяла 197 только со второй попытки, поэтому проигрывала украинцы и была вынуждена рисковать. Австралийка пропустила планку 199, заказав сразу высоту 201. Магучих оставалось только ответить тем же.

Планка 201 трижды не подчинилась как Олислагерс, так и Магучих, однако украинка одержала победу благодаря меньшему количеству выполненных попыток и третий год выиграла Бриллиантовую лигу.

Еще одна украинка Геращенко стала бронзовым призером, взяв 1,92 метра со второй попытки.

Финал Бриллиантовой лиги. Прыжки в высоту, женщины

1. 🥇 Ярослава Магучих (Украина) — 1,97

2. 🥈 Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97

3. 🥉 Ирина Геращенко (Украина) — 1,92

4. Элеанор Патерсон (Австралия) — 1,88

5. Ангелина Топич (Сербия) — 1,88

6. Лия Апостоловские (Словения) — 1,88

До этого за всю историю турнира только один человек смог выиграть три подряд розыгрыша Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Это россиянка Мария Ласицкене. Она вообще торжествовала 4 раза подряд (2018-2021 включительно). И теперь Магучих стала второй в истории, кому удалось победить три раза подряд. Однако в следующем году она сможет замахнуться на новое достижение.

Напомним, что в этом сезоне Ярослава выступала на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже. Она выиграла оба соревнования.

Также Магучих несколько недель назад завоевала золото на Олимпийских играх-2024. Геращенко сумела завоевать бронзовую медаль.