Магучих – лучшая легкоатлетка года в Европе
Ярослава Магучіх
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Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе.
Украинка завоевала приз на церемонии награждения European Athletics Awards.
Кроме украинки, в финальной тройке претенденток на награду были две бегунки – нидерландка Фэмке Бол и британка Кили Годжкинсон.
Напомним, Магучих в 2024 году стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту и установила новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года. Также украинка в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.
Заметим, что Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, но тогда не смогла победить.