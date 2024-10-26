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Чемпион Легкая атлетика

Магучих – лучшая легкоатлетка года в Европе

Микола Дендак — 26 октября, 22:32
Магучих – лучшая легкоатлетка года в Европе
Ярослава Магучіх
Getty Images

Украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе.

Украинка завоевала приз на церемонии награждения European Athletics Awards.

Кроме украинки, в финальной тройке претенденток на награду были две бегунки – нидерландка Фэмке Бол и британка Кили Годжкинсон.

Напомним, Магучих в 2024 году стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту и установила новый мировой рекорд – 2,10 м. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м) держалось с 1987 года. Также украинка в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

Заметим, что Ярослава в 2022 и 2023 годах была среди финалисток номинации, но тогда не смогла победить.

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