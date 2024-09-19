Хочу объединить весь мир: Правила жизни Ярослава Магучих

Звездная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих продолжает радовать своими достижениями в большом спорте. Накануне она в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, до этого спортсменка побеждала в 2022-м и 2023-м. А в 2021 году становилась серебрянной призеркой.

Также Ярослава может похвастаться следующими медалями:

Олимпийские игры: "золото" (2024), "бронза" (2021)

Чемпионат мира: "золото" (2023), "серебро" (2019, 2022)

Чемпионат мира в помещении: "золото" (2022), "серебро" (2024)

Чемпионат Европы: "золото" (2022, 2024)

Чемпионат Европы в помещении: "золото" (2021, 2023)

Магучих сумела установить новый мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10) и стала единственной действующей обладательницей этого достижения среди украинцев.

19 сентября наша легкоатлетка отмечает 23-летие. Кроме постоянного режима, соревнований и триумфов, Ярослава успевает демонстрировать и свою бытовую жизнь. Спортсменка часто делится яркими фотографиями и положительными видео, что не может не нравиться аудитории.

В частности, Ярослав имеет несколько важных правил, которыми не пренебрегает и рекомендует другим.

Правила жизни Ярославы Магучих

Перед прыжком, где бы он ни происходил, я всегда глазами ищу своего тренера. Этот зрительный контакт придает мне уверенность.

Ты можешь быть физически готова на тысячу процентов, но если ты не готова к психологическому бою, результата не будет.

Только непрерывное движение вперед, а иногда и обратно, может принести результат.

Когда нужно подзарядиться, я танцую – включаю музыку и наслаждаюсь ритмом. Также рисую или готовлю.

Мой экстрим – только прыжки в высоту, потому что это такие экстремальные эмоции, такие волнения на каждых соревнованиях.

Каждое усилие имеет большое значение. Каждая тренировка – это прогресс.

Я хочу объединить весь мир, и моя золотая медаль – это моя миссия сказать миру, что мы продолжаем бороться за нашу страну.

Когда есть цель, спланируйте, с чего начать, чтобы приблизиться к желаемому.

Каждый день делайте маленькие шаги на пути к цели.

Если вы видите совет "остановись и почувствуй", я думаю, что стоит наоборот – двигаться и наполняться.

В высоких прыжках все зависит не только от техники, но и от скорости, психологической готовности и собранности.

Все, что нужно, чтобы всегда быть мотивированным, – найти дело своей жизни и ежедневно развиваться в ней. Прыжки в высоту – дело этого периода моей жизни.

Прыгаю для своей страны, это мой спортивный фронт.

Я люблю публичность, интервью, фотосессии, съемки. Но после громких событий, эмоций, переживаний, вокруг себя хочется видеть только близких и родных, чтобы вступать в новую игру с новыми силами.

Многие говорили, что невозможно побить мировой рекорд 2,09 м, но я это сделала. Рекорды устанавливают для того чтобы их бить.

Если бы решала только удача и талант, успешных людей было бы гораздо больше.

Совмещать личную жизнь и спорт возможно, если ты хочешь и если тебе это нужно. Если видишь, что это мешает, и ты не хочешь погружаться с головой, то не нужно начинать. Ты не готов.

Я всегда говорила, что свой день рождения хотела праздновать дома, но сейчас у меня, как и у всех украинцев, одна единственная мечта: чтобы война наконец-то закончилась, и только нашей победой, конечно.