Подаруй собі бігове літо: Run Ukraine презентувала біговий HERO CHALLENGE

Джерело - Чемпіон.

Компанія-організатор найбільших бігових заходів України Run Ukraine на літній пeріод запускає щомісячні бігові чeлeнджі з мeдалями.

HERO CHALLENGE — це біговий челендж на певну кількість кілометрів за місяць. Можна поставити перед собою мету в 100 км, 200 км чи 300 км, які потрібно здолати впродовж календарного місяця. Перший старт уже в червні. За ним послідують липневий і серпневий виклики.

HERO CHALLENGE — це виклик, який:

- поверне мотивацію й стимулюватиме на регулярні тренування всупереч ліні

- допоможе відновити спортивну форму після самоізоляції

- закохає вас у біг і допоможе напрацювати корисну звичку, якщо ви тільки-но приєднались до бігової спільноти.

У цьому челенджі немає суперників. Є тільки кілометри, які потрібно здолати за місяць. Тож обирайте місячну дистанцію – 100 км, 200 км чи 300 км – і біжіть назустріч прекрасній медалі!

Аби взяти участь у HERO CHALLENGE, потрібно:

- перейти на сайт https://onlinerunning.runukraine.org

- обрати місячну дистанцію (100 км, 200 км, 300 км) і місяць (червень, липень, серпень)

- зареєструватися

- виходити на регулярні пробіжки впродовж місяця

- надіслати місячний звіт пробіжок

- отримати заслужену медаль

Ранішe Run Ukraine запустила сeрію онлайн-забігів Dream Running Series －10 забігів на 10 і 21 км, присвячeних біговим столицям світу.