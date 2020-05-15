Пробіжи свою мрію: Run Ukraine запускає серію онлайн-забігів

Джерело - Чемпіон.
Компанія-організатор Київського марафону та найбільших українських півмарафонів Run Ukraine запускає серію онлайн-забігів Dream Running Series.
"У кожного бігуна є свій омріяний старт, місто, в якому він хоче пробігти свою найважливішу дистанцію. Для когось особливе місце у серці посідає Київ, хтось женеться за єдинорогом Бостона, хтось сумує за скасованим Токіо. І доки діють обмеження на проведення масових заходів і великі марафони не проводяться – саме час усім серцем віддатися своїй мрії!" – переконані в Run Ukraine.
Кожен з онлайн-забігів Dream Running Series присвячений одному з особливих для бігунів міст, міст, у яких проходять найбільші та найбільш значущі марафони світу, які збирають на стартах десятки тисяч учасників:
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6-7 червня 2020 – Kyiv Run
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21-22 червня 2020 – New York Run
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4-5 липня 2020 – Berlin Run
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18-19 липня 2020 – London Run
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1-2 серпня 2020 – Tokyo Run
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15-16 серпня 2020 – Boston Run
Також у планах Run Ukraine є проведення онлайн-забігів, присвячених Риму, Парижу, Празі та Чикаго, дати будуть анонсовані згодом.
Стати учасником онлайн-забігу Dream Running Series може кожен охочий, де б він не перебував. Для участі не потрібно нікуди їхати, усе, що потрібно – телефон та власна уява. Телефон – щоб записати маршрут та надати організаторам підтвердження подоланої дистанції. Уява – щоб біжучи 10 км або півмарафон своїм рідним містом, відчувати, що ти біжиш своїм містом мрії, і маршрут твій пролягає вулицями Токіо, Центральним Парком у Нью-Йорку, а фінішуєш ти просто під Бранденбурзькими воротами у Берліні.
Для того, щоб взяти участь в онлайн-забігах Dream Running Series, потрібно:
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перейти на сайт http://onlinerunning.runukraine.org/
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обрати онлайн-забіг, присвячений вашому місту мрії
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обрати дистанцію: 10 км або 21,0975 км
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зареєструватись
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в дати заходу пробігти обрану дистанцію, уявивши, що біжите містом мрії
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отримати заслужену медаль.