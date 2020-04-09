 Біг під час карантину: головні правила і чим можна замінити пробіжки | RunNews | Champion.com.ua
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Біг під час карантину: головні правила і чим можна замінити пробіжки

Сьогодні 12:53 573 0
Біг під час карантину: головні правила і чим можна замінити пробіжки

Джерело - mixsport.pro.

Уряд посилив карантинні заходи. У зв'язку з цим, бігунам необхідно підлаштовуватися під жорсткі обмеження. Розповідаємо, яких правил доведеться дотримуватися і як не втратити форму, якщо ви вирішили відмовитися від пробіжок на період карантину.

Чи можна виходити на пробіжку?

Поки уряд не заборонив виходити на пробіжки. Однак всім наполегливо рекомендують не виходити з дому без крайньої потреби. Тому, якщо ви не готуєтеся до марафону або інших змагань, а бігаєте для себе, краще замінити пробіжку тренуваннями в домашніх умовах.

Чи безпечно зараз бігати?

Людині потрібен рух і регулярні фізичні навантаження. Вони допомагають зміцнити імунітет і боротися зі стресом, а це зараз дуже важливо. Тренування на свіжому повітрі інтенсивніше насичують організм киснем, за рахунок чого активніше працюють центральна і периферична нервова системи, а також підвищується витривалість. Якщо бігати в малолюдних місцях і дотримуватися всіх необхідних правил гігієни, пробіжка є безпечною і принесе користь для здоров'я.

Правила пробіжок в умовах карантинних обмежень

Під час жорсткого карантину пробіжка перетворюється на справжній квест. Ось яких правил треба дотримуватися:

бігати можна тротуарами на вулиці, вздовж трас і в лісі, заборонено — в парках, скверах, на стадіонах і спортивних майданчиках, в лісопаркових і прибережних зонах;

виходити на пробіжку можна в групі не більше двох людей;

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або водійське посвідчення), тому подбайте, щоб у вас було, куди його покласти;

бігати в найменш людних місцях;

дотримуватися дистанції в 1,5 —2 м з перехожими або іншими бігунами;

носити з собою маску і надягати її в громадських місцях (на транспортній зупинці, в під'їзді, у дворі будинку).

І не забувайте ретельно мити руки з милом до і після пробіжки.

Як бачите, бігати на вулиці в умовах карантину досить непросто. По-перше, багато хто бігає саме в парках, на стадіонах і набережних. Тепер пробіжки в цих місцях заборонені. А бігти вздовж дороги не завжди зручно. По-друге, незручно постійно надягати маску під час перебування в громадському місці, а потім знімати її. Тим більше, зараз потрібно мінімізувати кількість дотиків до обличчя руками. Можна, звичайно, носити маску протягом всієї пробіжки, але фахівці не рекомендують цього робити. Справа в тому, що на масці осідає пил, особливо якщо вона тканинна. Під час бігу ми інтенсивно дихаємо, відповідно, в масці ми вдихаємо не свіже повітря, а пил. І ніякої користі від навантажень на свіжому повітрі ми не отримуємо.

Чим замінити пробіжки

Найбільше пощастило тим, у кого вдома є бігова доріжка, тоді можна продовжувати заняття на ній. Але у більшості людей немає цього тренажера, так як він досить дорогий і займає багато місця. Тому потрібно шукати альтернативу.

Біг — це кардіо навантаження. Не розгубити свою форму допоможуть саме кардіо вправи, наприклад:

біг на місці (нещодавно ми розповідали про користь, протипоказання і техніку виконання бігу на місці); 

стрибки на скакалці;

ходьба по сходах;

стрибки на місці;

вправи з аеробіки;

інтенсивні вправи зі своєю вагою: бурпі, джампінг-джек, ковзаняр, скелелаз і т.д.

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