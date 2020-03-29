Розробники зі Стенфордського університету випробували прототип гомілковостопного екзоскелета, що дозволяє знизити навантаження на ноги під час ходьби та бігу.

Про це повідомили в Стенфордському університеті.

Екзоскелет за допомогою ременів прикріплюють до гомілки та за допомогою мотузки — до взуття. Прототип екзоскелета не має власних вбудованих електромоторів, лише зовнішні. Він управляється за допомогою тросів, які натягують або відпускають зовнішні електромотори.

У дослідженні екзоскелета взяли участь 11 досвідчених бігунів. Коли екзоскелет був в активному стані, тобто зовнішні електромотори запускали, на біг учасники витрачали на 15% менше енергії, ніж без екзоскелета. Також вони витрачали на 25% енергії менше, ніж коли були в екзоскелеті з вимкненими електромоторами.

Вчені вважають, що такий екзоскелет допомагає збільшити швидкість бігу.

На думку науковців, у майбутньому екзоскелет можна буде використовувати у повсякденному житті: наприклад, для того, щоб швидше дібратися на роботу або влаштовувати перегони з друзями.