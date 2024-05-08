Повторення фіналу Мейджору: NAVI та FaZe зіграють у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) зіграє проти найкращого колективу світу FaZe у межах другого раунду плей-оф ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, який триває в Мальті. Нещодавно ці клуби зустрічалися в фіналі найпрестижнішого турніру в дисципліні — PGL Major Copenhagen 2024, де "народжені перемагати" святкували перемогу.

Поєдинок відбудеться у середу, 8 травня. Початок — о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Зазначимо, що за Natus Vincere з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Матч відбудеться у форматі Во3. Переможець зустрічі вийде на французьку команду Vitality.

ESL Pro League Season 19 з CS2

Плей-оф, Перший етап

Призовий фонд — 750 000$

8 травня

Faze (Європа) — Natus Vincere (Україна)

Нагадаємо, в попередньому етапі змагань NAVI впевнено переграли австралійську FlyQuest у першому матчі, здобули вольову перемогу над німцями з BIG та вийшли до плей-оф, однак поступилися Complexity в грі за кращий посів.

Раніше FaZe обіграли іншу українську команду Monte в матчі за вихід у другий раунд плей-оф.