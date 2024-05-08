Повторення фіналу Мейджору: NAVI та FaZe зіграють у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19

Головне
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 6704
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 08:31 1109
"Ми перейшли в сусідню кімнату, через 15 секунд у попереднє місце прилетіла міна": звичайний маркетолог став на захист України, а після поранення віднайшов нові сенси життя у спорті
Сьогодні 06:30 223
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
Сьогодні 01:27 9475 7
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Вчора 22:57 387
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
Вчора 21:06 299
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
Вчора 20:34 507
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Вчора 19:30 5216
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Вчора 18:37 2918
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Вчора 16:44 1202
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 625
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 380
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 627
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 997
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1044

Повторення фіналу Мейджору: NAVI та FaZe зіграють у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19

Сьогодні 09:37 100 0
Повторення фіналу Мейджору: NAVI та FaZe зіграють у другому раунді плей-оф ESL Pro League Season 19
Фото: ESL
#Natus Vincere, #Faze, #Counter-Strike 2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) зіграє проти найкращого колективу світу FaZe у межах другого раунду плей-оф ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, який триває в Мальті. Нещодавно ці клуби зустрічалися в фіналі найпрестижнішого турніру в дисципліні — PGL Major Copenhagen 2024, де "народжені перемагати" святкували перемогу.

Поєдинок відбудеться у середу, 8 травня. Початок — о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Зазначимо, що за Natus Vincere з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Матч відбудеться у форматі Во3. Переможець зустрічі вийде на французьку команду Vitality.

ESL Pro League Season 19 з CS2
Плей-оф, Перший етап
Призовий фонд — 750 000$
8 травня

Faze (Європа) — Natus Vincere (Україна)

Нагадаємо, в попередньому етапі змагань NAVI впевнено переграли австралійську FlyQuest у першому матчі, здобули вольову перемогу над німцями з BIG та вийшли до плей-оф, однак поступилися Complexity в грі за кращий посів.

Раніше FaZe обіграли іншу українську команду Monte в матчі за вихід у другий раунд плей-оф.

Коментарі ()
Популярне зараз
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів 6704
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 18120
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації 9475 7
Джиро та суворі реалії українського велоспорту Джиро та суворі реалії українського велоспорту 4207 1
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 10602
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями 5216
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 22011 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 109025
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341599 9
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100613
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 36134 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71791