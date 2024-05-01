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NAVI здобули впевнену перемогу в першому матчі на ESL Pro League Season 19 з CS2

Сьогодні 16:00 139 0
NAVI здобули впевнену перемогу в першому матчі на ESL Pro League Season 19 з CS2
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (2) впевнено перемогла австралійську FlyQuest (24) у першому матчі на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Першу мапу Ancient обирали суперники українців, проте вони не змогли нав'язати боротьбу і без шансів поступилися (13:5). Другою картою став Mirage, яку "народжені перемагати" також впевнено перемогли (6:13).

ESL Pro League Season 19 з CS2
Група D, Перший матч
Верхня сітка
Призовий фонд  750 000$
1 травня

FlyQuest (Австралія) — NAVI (Україна) 0:2 (5:13, 6:13)

Це була перша гра NAVI на турнірі. Перемога дозволила команді вийти в півфінал групи D, де її суперниками стане переможець протистояння BIG (36) — BOSS (58). У плей-оф турніру можна вийти трьома способами: з верхньої, нижньої сітки та сітки останнього шансу. Якщо українці закінчать груповий етап без поразок, то отримають краще місце на старті наступного етапу.

ESL Pro League — це престижний міжнародний турнір, у якому беруть участь 32 команди. Вони змагаються за призовий фонд розміром 750 тисяч доларів, рейтингові бали системи BLAST Premier та місце на IEM Cologne 2024.

Інша українська організація Monte (26) 30 квітня дотиснула росіян у своєму першому матчі групи С. Зазначимо, що за російську команду грав проукраїнський кіберспортсмен.

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