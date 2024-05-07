Британець, що грав за російську команду, задонатить всі отримані гроші Україні

Джерело - Твіч.

Британський кіберспортсмен Оуен "smooya" Баттерфілд, що грав за російську команду FORZE на турнірі ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, задонатить всі отримані гроші Україні.

Про це він повідомив на своєму твіч-каналі.

"Я більше ніколи в житті не зіграю в російській організації. Всі зароблені з ESL Pro League Season 19 гроші я задоначу на користь України. Навіть ті, які FORZE виділяли мені на обід", — сказав Оуен.

Нагадаємо, російська FORZE вилетіла з турніру. По ходу змагань вони двічі поступилися українській організації Monte, спершу на самому початку групового етапу, а потім у півфіналі сітки останнього шансу.

Нещодавно ми писали про причини та наслідки його рішення грати за росіян на цьому турнірі.