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Британець, що грав за російську команду, задонатить всі отримані гроші Україні

Сьогодні 10:19 162 0
Британець, що грав за російську команду, задонатить всі отримані гроші Україні
#Монте

Джерело - Твіч.

Британський кіберспортсмен Оуен "smooya" Баттерфілд, що грав за російську команду FORZE на турнірі ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2, задонатить всі отримані гроші Україні.

Про це він повідомив на своєму твіч-каналі.

"Я більше ніколи в житті не зіграю в російській організації. Всі зароблені з ESL Pro League Season 19 гроші я задоначу на користь України. Навіть ті, які FORZE виділяли мені на обід", — сказав Оуен.

Нагадаємо, російська FORZE вилетіла з турніру. По ходу змагань вони двічі поступилися українській організації Monte, спершу на самому початку групового етапу, а потім у півфіналі сітки останнього шансу.

Нещодавно ми писали про причини та наслідки його рішення грати за росіян на цьому турнірі.

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