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"Сітка смерті": українські команди дізналися суперників у плей-оф ESL Pro League Season 19 з CS 2

Сьогодні 07:26 127 0
"Сітка смерті": українські команди дізналися суперників у плей-оф ESL Pro League Season 19 з CS 2
Фото: ESL
#Navi, #Монте

Джерело - Чемпіон.

Українські кіберспортивні команди Natus Vincere (2) та Monte (26) потрапили в одну сітку плей-оф турніру ESL Pro League Season 19 з Counter-Strike 2.

Першою свої виступи розпочне команда "монастирища", оскільки вона гірше виступила на груповому етапі та вийшла у плей-оф з сітки останнього шансу. Українці зіграють проти Faze — топ-1 організації світу за версією одного з провідних веб-сайтів у спільноті CS — HLTV. Поєдинок відбудеться у вівторок, 7 травня, початок — о 20:30 за київським часом.

На наступному етапі свої виступи розпочнуть "народжені перемагати". Вони зіграють саме з переможцем пари Monte. А якщо українці пройдуть далі, то у чвертьфіналі на них чекатиме Vitality (6). Тож у сітці з двома командами з України одразу три представники топ-10 організацій світу. Зазначимо, що у трьох інших сітках їх загалом 4.

Сітка плей-оф

Нагадаємо, на старті турніру Monte святкували перемогу над російською FORZE, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid, а потім без шансів програли ENCE. У півфіналі сітки останнього шансу підопічні lmbt вдруге перемогли росіян, і у фіналі здолали бразильську FURIA.

У свою чергу NAVI впевнено перемогли австралійську FlyQuest, здобули вольову перемогу над німцями з BIG та поступилися американському Complexity.

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