Ральф Шумахер: Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу

Джерело - Marca.
Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що команду Ред Булл чекає сумне майбутнє. Вона зникне в посередності за короткий проміжок часу.
Його слова наводить Marca.
"Як я казав раніше, я вважаю, що Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу, і Макс Ферстаппен покине команду разом з іншими хорошими інженерами, які гарантовано підуть в інше місце з Едріаном Ньюї.
Я думаю, що у Ферстаппена вже є варіанти. Про це ходять розмови в паддоку, і питання тільки в тому, буде це наступного року, чи через рік", — сказав Міхаель.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що головний інженер Ред Булл Едріан Ньюї покине команду на початку 2025 року. Також раніше повідомлялося, що Мерседес планує переманити Ферстаппена.