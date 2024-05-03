Ральф Шумахер: Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що команду Ред Булл чекає сумне майбутнє. Вона зникне в посередності за короткий проміжок часу.

Його слова наводить Marca.

"Як я казав раніше, я вважаю, що Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу, і Макс Ферстаппен покине команду разом з іншими хорошими інженерами, які гарантовано підуть в інше місце з Едріаном Ньюї.

Я думаю, що у Ферстаппена вже є варіанти. Про це ходять розмови в паддоку, і питання тільки в тому, буде це наступного року, чи через рік", — сказав Міхаель.