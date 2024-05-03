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Ральф Шумахер: Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу

Сьогодні 13:30 221 0
Ральф Шумахер: Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу
#Red Bull, #Формула 1, #Ральф Шумахер

Джерело - Marca.

Колишній гонщик Формули-1 Ральф Шумахер вважає, що команду Ред Булл чекає сумне майбутнє. Вона зникне в посередності за короткий проміжок часу.

Його слова наводить Marca.

"Як я казав раніше, я вважаю, що Ред Булл зникне в посередності за короткий проміжок часу, і Макс Ферстаппен покине команду разом з іншими хорошими інженерами, які гарантовано підуть в інше місце з Едріаном Ньюї.

Я думаю, що у Ферстаппена вже є варіанти. Про це ходять розмови в паддоку, і питання тільки в тому, буде це наступного року, чи через рік", — сказав Міхаель.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що головний інженер Ред Булл Едріан Ньюї покине команду на початку 2025 року. Також раніше повідомлялося, що Мерседес планує переманити Ферстаппена.

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