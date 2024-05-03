Мовний омбудсмен наголосив на важливості використання української під час публічних виступів на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що українським спортсменам та представникам на Олімпійських іграх-2024 необхідно послуговуватися державною мовою під час публічних виступів, коментарів чи пресконференцій.

Про це він розповів, коментуючи розроблені Національним олімпійським комітетом України та Міністерством молоді та спорту України рекомендації для українських атлетів щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами.

"Кожен український спортсмен на міжнародних змаганнях — приклад не лише атлетичної майстерності, а й гордості та поваги до своєї мови, народу, держави. Тому утвердження української мови в спортивній дипломатії найвищого рівня — це зміцнення наших лідерських позицій у світі", — сказав Кремень.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.