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Очільник федерації боротьби РФ – про виступ на Олімпіаді: Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави

Сьогодні 08:01 334 0
Очільник федерації боротьби РФ – про виступ на Олімпіаді: Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави

Джерело - Чемпіон.

Голова Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі вважає, що не треба навішувати "ярлики" на росіян, які виступають на міжнародній арені під "нейтральним" статусом.

Російських спортсменів, які беруть участь на міжнародних змаганнях, він називає командою очільника Російської Федерації Владіміра Путіна.

Про це інформує російське ТАРС.

"Я бачу, що зараз на спортсменів, що виступають, навішуються ярлики. Я б, щиро кажучи, остерігся це робити. Ми одна країна, одна команда – команда нашого лідера, глави держави. Багато хто хоче домогтися нашої невпевненості, внутрішнього роздратування, але вони погано знають російську душу – шансів нуль.

І я бачу, як змінюється ставлення до наших спортсменів у наших братів по борцівському килиму, навіть від тих самих європейців – жодної прихильності та кульгань. Люди свою думку сформували", – сказав спортивний функціонер.

За інформацією російської журналістки Марії Сєлєнкової, напередодні бос Олімпійського комітету РФ Станіслав Поздняков назвав російських тенісистів, які збираються на Ігри до Парижа, командою іноагентів.

Різкі слова на адресу потенційних учасників Олімпіади – тренд серед спортивних чиновників. Раніше Ірина Вінер часто змінювала власну позицію щодо поїздки на Ігри: то була не проти нейтрального статусу, то пропонувала спиратися на думку президента країни. Але останнім часом вона все частіше вдається до терміну "бомжі".

"Нас дискримінують і хочуть зарахувати до бомжів...

Прапор і гімн Росії – приналежність до країни, ми не біженці та не бомжі. Як Росія може виступати у команді біженців? Виступати без прапора та батьківщини, навіщо взагалі тоді виступати?" – заявляє колишня дружина російсько-узбецького олігарха Алішера Усманова.

Нагадаємо, Маміашвілі вважає, що Мусу Євлоєва не пускають на відбір до Олімпіади через "плакат проти нацизму". Але цей борець брав активну участь в пропагандистсько-політичному мітингу на московському стадіоні "Лужники" 18 березня 2022 року. Там відзначили річницю анексії Криму. А лідер РФ Путін під час промови виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.


                            

            
                
                
                    
                        
                                                                                     
                    
                
                
                    
                        
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                        
                    
                
            
        


        

            

                

            

        


        
            
                
                    
                    
                                    
                                    
                
            
            
        

        




        

                

            
            

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                                        106773                                    
                                                                    
                            
                        

                                    

                            

                                            

                            
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                                Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді                                
                                    
                                        118050                                    
                                                                    
                            
                        

                                            

                            
                                Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
                            
                            
                                Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата                                
                                    
                                        61411                                    
                                                                    
                            
                        

                                            

                            
                                34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка
                            
                            
                                34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка                                
                                    
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