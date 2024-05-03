Гамільтон оцінив можливість попрацювати з Ньюї в Феррарі

Джерело - Formula 1.

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вважає, що підписання інженера Ред Булл Едріана Ньюї буде чудовим підсиленням для Феррарі.

Про це британський гонщик Формули-1 розповів напередодні Гран-прі Маямі.

"Я думаю, що він був би чудовим доповненням. Я вважаю, що у Феррарі вже є чудова команда, вони вже досягли величезного прогресу, крокують вперед — їхня машина стала швидшою цього року. Але так, для мене було б привілеєм працювати з ним", — сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що легендарний конструктор, що допоміг "червоним бикам" завоювати сім титулів чемпіона Формули-1 серед пілотів та шість титулів Кубку конструкторів, покине команду у 2025 році. Також стало відомо, що з 2025-го до Феррарі приєднається Льюїс Гамільтон.