Керівництво ОП України вирішило зберегти Мінспорту напередодні Олімпійських ігор-2024

Джерело - Українська Правда.

Кабінет міністрів України та Офіс президента прийняли рішення не ліквідовувати Міністерство молоді та спорту напередодні Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Українська Правда.

Замість Мінспорту була ідея створити кілька окремих державних агенцій, які б опікувалися питаннями молоді та спорту. На посаду Міністра призначать чинного виконувача обов'язків Матвія Бідного, який змінив Вадима Гутцайта у листопаді 2023 року.

Напередодні Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на ОІ-2024.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.