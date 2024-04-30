Новачок Monte — про погані результати: Очевидно, що зараз ми нічого не можемо з цим зробити

Джерело - Players.

Новачок Monte британець Джек "Gizmy" фон Спрекельсен розповів, що наразі команда не може нічого зробити з поганими результатами, проте гравці розуміють які саме помилки вони роблять, і знають як їх виправити.

Слова кіберспортсмена наводить Players.

"Я думаю, що IEM Chengdu був би дуже важливим для нас. Ми б виступили добре, тому що до нього ми були в хорошій формі. А потім у Бразилії результати повинні були бути іншими. У нас просто були ці невеликі помилки, які переросли у великі поразки в раундах. Очевидно, що зараз ми нічого не можемо з цим зробити. Але, знаєте, ми всі розуміємо, що ці помилки легко виправити. Ми не повинні турбуватися про наші майбутні виступи. Натомість треба просто зосередитися на виправленні мікродеталей і рухатися далі до наступних ігор", — сказав Джек.

Нагадаємо, українська організація поступилась paiN Gaming у першому матчі на GET Rio 2024, а потім програла OG і закінчила турнір на останньому місці.

Невдовзі Monte зіграють проти росіян у першому матчі ESL Pro League Season 19 з CS2.