Новачок Monte — про погані результати: Очевидно, що зараз ми нічого не можемо з цим зробити

Головне
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 403
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 157
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10700
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
Вчора 20:22 26922 12
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Вчора 19:56 3203
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Вчора 17:56 634
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Вчора 17:03 552
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Вчора 14:19 27035 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Вчора 13:34 22274
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Вчора 12:03 1001
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 634
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 793
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1005
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 349
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1458 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1007
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 980
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1333
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 885
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 824

Новачок Monte — про погані результати: Очевидно, що зараз ми нічого не можемо з цим зробити

Сьогодні 11:38 115 0
Новачок Monte — про погані результати: Очевидно, що зараз ми нічого не можемо з цим зробити
#Монте

Джерело - Players.

Новачок Monte британець Джек "Gizmy" фон Спрекельсен розповів, що наразі команда не може нічого зробити з поганими результатами, проте гравці розуміють які саме помилки вони роблять, і знають як їх виправити.

Слова кіберспортсмена наводить Players.

"Я думаю, що IEM Chengdu був би дуже важливим для нас. Ми б виступили добре, тому що до нього ми були в хорошій формі. А потім у Бразилії результати повинні були бути іншими. У нас просто були ці невеликі помилки, які переросли у великі поразки в раундах.

Очевидно, що зараз ми нічого не можемо з цим зробити. Але, знаєте, ми всі розуміємо, що ці помилки легко виправити. Ми не повинні турбуватися про наші майбутні виступи. Натомість треба просто зосередитися на виправленні мікродеталей і рухатися далі до наступних ігор", — сказав Джек.

Нагадаємо, українська організація поступилась paiN Gaming у першому матчі на GET Rio 2024, а потім програла OG і закінчила турнір на останньому місці.

Невдовзі Monte зіграють проти росіян у першому матчі ESL Pro League Season 19 з CS2.

Коментарі ()
Популярне зараз
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк 26922 12
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 4524
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10700
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 22274
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна 7802
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 27035 1
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82576
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99925
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22063 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15613
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58213 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24055