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06.04.2024 12:08 1473

Monte поступились paiN Gaming у першому матчі на GET Rio 2024

Сьогодні 20:07 59 0
Monte поступились paiN Gaming у першому матчі на GET Rio 2024
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte зазнала поразки від місцевих paiN Gaming в першому матчі на турнірі Global Esports Tour з гри CS 2, який проходить в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Поєдинок завершився з рахунком 14:16. Українці поступились своїм суперникам на карті Anubis.

Поразка змусила Monte опуститися в нижню сітку турніру, де в наступному матчі українці зустрінуться з командою, що програє у протистоянні MIBR – OG.

Зазначимо, що paiN Gaming вийшли до півфіналу верхньої сітки.

Нагадаємо, що жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2.

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