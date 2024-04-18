Monte поступились paiN Gaming у першому матчі на GET Rio 2024

Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Monte зазнала поразки від місцевих paiN Gaming в першому матчі на турнірі Global Esports Tour з гри CS 2, який проходить в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Поєдинок завершився з рахунком 14:16. Українці поступились своїм суперникам на карті Anubis.
Поразка змусила Monte опуститися в нижню сітку турніру, де в наступному матчі українці зустрінуться з командою, що програє у протистоянні MIBR – OG.
Зазначимо, що paiN Gaming вийшли до півфіналу верхньої сітки.
lost in order not to upset the Brazilian fans🫂 pic.twitter.com/rF6rrOXjd4— MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) April 18, 2024
Нагадаємо, що жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2.