Monte поступились paiN Gaming у першому матчі на GET Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Monte зазнала поразки від місцевих paiN Gaming в першому матчі на турнірі Global Esports Tour з гри CS 2, який проходить в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Поєдинок завершився з рахунком 14:16. Українці поступились своїм суперникам на карті Anubis.

Поразка змусила Monte опуститися в нижню сітку турніру, де в наступному матчі українці зустрінуться з командою, що програє у протистоянні MIBR – OG.

Зазначимо, що paiN Gaming вийшли до півфіналу верхньої сітки.

