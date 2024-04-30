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Monte зіграють проти росіян на ESL Pro League Season 19 з CS2

Сьогодні 10:41 126 0
Monte зіграють проти росіян на ESL Pro League Season 19 з CS2
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte (26) зіграє проти російської FORZE на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 30 квітня. Початок орієнтовно о 20:30 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на твіч-каналі cs2_maincast.

Це перша гра української команди на турнірі. Вона пройде у форматі Во3.

ESL Pro League Season 19 з CS2
Група С, Перший матч
Верхня сітка
30 квітня

FORZE — Monte (Україна)

Нагадаємо, у разі поразки Monte опуститься в нижню сітку турніру, а якщо переможе, то пройде у півфінал групи С. В наступному етапі на українців чекатиме хтось із пари FURIA (17) — Liquid (18).

Також інша українська команда Natus Vincere (2) 1 травня зіграє перший матч у групі D проти FlyQuest (24).

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