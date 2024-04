Natus Vincere представили нову форму команди у співпраці з німецьким виробником спортивних товарів PUMA.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

Нова колекція називається "Beyond Black and Yellow NAVI x PUMA pro kit 2024" Вартість нового джерсі складає 3 490 гривень.

The wait is over! The new NAVI x @PUMA pro kit 2024 is here. Now available at NAVI Shop and in PUMA stores from May 1. Get yours and experience how game makes us more: https://t.co/9LPuscIEej pic.twitter.com/XbhMAUzKO0