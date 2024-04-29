Джерело - Чемпіон.
Natus Vincere представили нову форму команди у співпраці з німецьким виробником спортивних товарів PUMA.
Про це повідомляє пресслужба NAVI.
Нова колекція називається "Beyond Black and Yellow NAVI x PUMA pro kit 2024" Вартість нового джерсі складає 3 490 гривень.
"Навіщо зупинятися на чорному та жовтому, коли гра пропонує цілу палітру? Новий про кіт NAVI грає з новим спектром кольорів, що відображає яскраве життя та особистості наших гравців та 20 мільйонів шанувальників у всьому світі. Йдеться про демонстрацію NAVI spirit як на арені, так і поза нею. Цей про кіт — це не просто одяг, це частина вашої особистості.
Розроблений за передовими технологіями PUMA, про кіт створений для руху та впорається з будь-яким завданням: від напружених матчів до святкувань перемоги. Він міцний, динамічний і сповнений духом NAVI", — йдеться у заяві клубу.
The wait is over! The new NAVI x @PUMA pro kit 2024 is here. Now available at NAVI Shop and in PUMA stores from May 1. Get yours and experience how game makes us more: https://t.co/9LPuscIEej pic.twitter.com/XbhMAUzKO0— NAVI (@natusvincere) April 29, 2024
Нещодавно NAVI перемогли у найпрестижнішому турнірі з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024, також жіночий склад "народжених перемагати" здобув перемогу в першому сезоні турніру EPL Female, а NAVI Junior виграли European Pro League Season 17 з Dota 2.