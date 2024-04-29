Natus Vincere представили нову форму команди у співпраці з німецьким виробником спортивних товарів PUMA.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

Нова колекція називається "Beyond Black and Yellow NAVI x PUMA pro kit 2024" Вартість нового джерсі складає 3 490 гривень.

"Навіщо зупинятися на чорному та жовтому, коли гра пропонує цілу палітру? Новий про кіт NAVI грає з новим спектром кольорів, що відображає яскраве життя та особистості наших гравців та 20 мільйонів шанувальників у всьому світі. Йдеться про демонстрацію NAVI spirit як на арені, так і поза нею. Цей про кіт — це не просто одяг, це частина вашої особистості.