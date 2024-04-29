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20.04.2024 11:05 802

NAVI презентували нову форму спільно з PUMA

Сьогодні 14:55 115 0
NAVI презентували нову форму спільно з PUMA
#Navi, #Кіберспорт

Джерело - Чемпіон.

Natus Vincere представили нову форму команди у співпраці з німецьким виробником спортивних товарів PUMA.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

Нова колекція називається "Beyond Black and Yellow NAVI x PUMA pro kit 2024" Вартість нового джерсі складає 3 490 гривень.

"Навіщо зупинятися на чорному та жовтому, коли гра пропонує цілу палітру? Новий про кіт NAVI грає з новим спектром кольорів, що відображає яскраве життя та особистості наших гравців та 20 мільйонів шанувальників у всьому світі. Йдеться про демонстрацію NAVI spirit як на арені, так і поза нею. Цей про кіт — це не просто одяг, це частина вашої особистості.

Розроблений за передовими технологіями PUMA, про кіт створений для руху та впорається з будь-яким завданням: від напружених матчів до святкувань перемоги. Він міцний, динамічний і сповнений духом NAVI", — йдеться у заяві клубу.

Нещодавно NAVI перемогли у найпрестижнішому турнірі з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024, також жіночий склад "народжених перемагати" здобув перемогу в першому сезоні турніру EPL Female, а NAVI Junior виграли European Pro League Season 17 з Dota 2.

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