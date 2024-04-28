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Тренер збірної Росії з керлінгу: Світові лідери категорично не хочуть зараз грати з нами

Сьогодні 16:35 137 0
Тренер збірної Росії з керлінгу: Світові лідери категорично не хочуть зараз грати з нами

Головний тренер збірної Росії з керлінгу Васілій Гудін заявляє, що світові лідери категорично не хочуть зараз грати з росіянами.

Про це він повідомив російському пропагандистському агентству ТАРС.

У змаганнях в Дудінці на півночі РФ беруть участь лише Білорусь і Казахстан.

"Рівень турніру є прекрасним... Такі міжнародні змагання збірній потрібні. У звичайному сезоні ми проводили 9-10 міжнародних турнірів за участю світових лідерів, які категорично не хочуть із нами зараз грати.

3-4 змагання — ми кожному дуже раді, щоб не "варитися у власному соку". Зрозуміло, багато команд нижчі за рівнем, але змагальна практика в умовах турніру — це дуже важливо для нас", — сказав наставник.

Нагадаємо, російська фігуристка Софія Самодєлкіна ніяк не може розпочати виступати за Казахстан.

Нещодавно уродженець Дагестану, який пізнає футбольні ази в англійському Манчестер Юнайтед, Амір Ібрагімов дебютував за збірну Англії до 16 років.

Раніше олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.

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