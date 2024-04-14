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Втікають із Росії: дагестанець Ібрагімов дебютував за Англію U-16

Сьогодні 13:55 199 0
Втікають із Росії: дагестанець Ібрагімов дебютував за Англію U-16
Фото: ФК Ман Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Уродженець Дагестану, який пізнає футбольні ази у англійському Манчестер Юнайтед, Амір Ібрагімов дебютував за збірну Англії до 16 років.

Нападник вийшов із лави запасних і забив переможний гол за шість хвилин до фінального свистка. Англійці перемогли у контрольному матчі з однолітками зі збірної Італії (2:1).

Форвард, якого за стиль гри порівнюють із Вейном Руні, переїхав до Великої Британії разом із сім'єю. Спершу він тренувався в академії Шефілда, але потім підписав свій перший професійний контракт із Ман Юнайтед.

Нагадаємо, нещодавно олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.

Раніше ми писали, що гравець національної збірної України з футболу Олександр Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік з Росії.

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