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Втікають із Росії: фігуристка Самодєлкіна ніяк не може розпочати виступати за Казахстан

Сьогодні 08:29 148 0
Втікають із Росії: фігуристка Самодєлкіна ніяк не може розпочати виступати за Казахстан

Джерело - Чемпіон.

Учасник Putin Team і довірена особа Владіміра Путіна на минулих "виборах" Євген Плющенко вважає, що перехід його вихованки, російської фігуристки Софії Самодєлкіної до Казахстану "йде за планом". Але спортсменка з минулого літа так і не може його оформити.

Про це він розповів головному рупору Кремля, пропагандистському агентству ТАРС.

"Ми в процесі, у нас все добре, ми спілкуємося напряму з казахстанською та російською федераціями. У нас все йде за планом.

Інтерв'ю дала головна тренерка казахстанської сторони. Вона не має жодного відношення до Самодєлкіної, це дезінформація. Ми рухаємось у правильному напрямку, дві федерації співпрацюють", – сказав тренер.

Раніше тренерка збірної Казахстану Асем Касанова заявила, що Федерація фігурного катання Росії поки що не дала Самодєлкіній дозволу виступати за іншу країну.

Але після слів Плющенка додатково повідомила, що запит від Казахстанського союзу фігурного катання буде надіслано після акредитації організації у мінюсті Республіки Казахстан.

Нещодавно уродженець Дагестану, який пізнає футбольні ази у англійському Манчестер Юнайтед, Амір Ібрагімов дебютував за збірну Англії до 16 років.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.

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