Гераскевич: Ломаченко захищає російських попів і церкву, він пише нісенітницю

Відомий український боксер Василь Ломаченко — гарний спортсмен, але має викривлену громадянську позицію, а деякі українські атлети "купилися" на російську пропаганду, проте дехто з них зрозумів свою помилку.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Ні, я завжди говорив і завжди буду говорити, що Крим – це Україна. В мене ніяких немає подвійних відповідей на це питання. Я їх перелічував, тому що вони реально сильні спортсмени, вони дуже унікальні. Соцмережі Ломаченка, який зараз захищає російських попів і російську церкву, я зараз не можу просто навіть відкрити, тому що там абсолютна нісенітниця постійно пишеться.

Він – унікальний спортсмен, але як спортсмен. Зараз, знову ж таки, не можу дивитися. Верняєв і деякі спортсмени також потрапили в такий період, вони повірили, вони помилилися. Хтось виправляється, хтось не виправляється. Але більшість, я точно можу впевнено сказати, що виправляється.

Були спортсмени, які потрапляли в погані ситуації, як Магучіх на Олімпіаді, дуже великий був скандал. Але ми зараз бачимо, що все абсолютно змінилося. Помилки трапляються, але треба давати шанс. У мене позиція не була така радикальна, тобто я ніколи не підтримував Росію в чомусь, я ніколи не був близьким другом і в мене не було близьких друзів з Росії", – підкреслив атлет.