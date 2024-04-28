Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич упевнений, що спорт ніколи не був і не буде поза політикою.

Про це спортсмен заявив в ексклюзивному інтерв'ю Українській правді.

"Я ніколи не вважав, що спорт поза політикою. Деяким, напевно, було зручно так. В якийсь момент ми самі себе обманювали, що спортсмени не винні, що спорт, це ж про мир, про об’єднання. І я теж себе, обманював, я теж визнаю, що був неправий. Очевидно, що Олімпійські ігри в Сочі використовувалися для нападу на Україну і для захоплення Криму. Міжнародні медіа писали, які гарні ігри в Сочі, як там все класно. А буквально через тиждень – окупація Криму. І це зіграло роль, на мою думку, дуже важливу роль для Росії в той момент, щоб не було реакції на окупацію Криму. Росія вже так робила і дуже часто використовує Олімпійські ігри саме для початку якогось жахіття", — сказав лідер збірної України.

Повну версію інтерв'ю читайте на нашому сайті за посиланням.

Нагадаємо, після свого виступу на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні Гераскевич на увесь світ продемонстрував (за 13 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. — ред.) плакат "Stop war".