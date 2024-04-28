Гераскевич: Томас Бах найбільше політизує спорт

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах найбільше політизує спорт у сучасному світі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Українській правді заявив український скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Міжнародний олімпійський комітет користується гаслом про спорт поза політикою. Якщо ми говоримо про лицемірство МОК, воно надзвичайно велике. Якщо спорт поза політикою, то я точно можу стверджувати, що політизує його найбільше Томас Бах, очільник МОК. Тому що якщо він поза політикою, то що Томас Бах робить на саміті G20? Це не політичний захід? Це абсолютно політичний захід.

Якщо він поза політикою, чому на відкритті олімпійських ігор ми завжди бачимо на екранах президента країни поруч з Томасом Бахом?

Якщо він поза політикою, ми маємо тоді не звати усіх політиків, ми не маємо виступати разом з прапорами наших країн. Він же поза політикою. Але ми представляємо країну. і коли ти виграєш, грає гімн твоєї країни. Це вже політика. Тому, звичайно, це абсолютно дурнуватий стейтмент, що спорт поза політикою. Він ніколи не був і ніколи не буде. Якщо хтось так продовжує вважати, значить, все ж таки у нас є дуже великі проблеми з освітою спортсменів", — зазначив спортсмен.