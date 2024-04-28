Гераскевич: Гутцайт заблокував мене у всіх соцмережах

Український скелетоніст Владислав Гераскевич має конфлікт з очільником Національного олімпійського комітету (НОК) Вадимом Гутцайтом.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Ми з паном Гутцайтом не спілкуємося, я заблокований у всіх його соцмережах і мені це що є, що немає. Якесь спілкування зараз, якась його думка мене не сильно цікавить. Я не вважаю, що в нього є експертиза говорити про ті речі, про які він говорить.

Я з паном Гутцайтом не спілкувався і не хочу. Зараз НОК України, це окрема історія, ці комісії, які абсолютно нічого не роблять, абсолютно неефективні", — сказав Гераскевич.