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Гераскевич: Гутцайт заблокував мене у всіх соцмережах

Сьогодні 11:40 99 0
Гераскевич: Гутцайт заблокував мене у всіх соцмережах
#Владислав Гераскевич, #НОК України, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич має конфлікт з очільником Національного олімпійського комітету (НОК) Вадимом Гутцайтом.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Ми з паном Гутцайтом не спілкуємося, я заблокований у всіх його соцмережах і мені це що є, що немає. Якесь спілкування зараз, якась його думка мене не сильно цікавить. Я не вважаю, що в нього є експертиза говорити про ті речі, про які він говорить.

Я з паном Гутцайтом не спілкувався і не хочу. Зараз НОК України, це окрема історія, ці комісії, які абсолютно нічого не роблять, абсолютно неефективні", — сказав Гераскевич. 

Раніше Владислав неодноразово публічно критикував Гутцайта за його позицію щодо допуску російських спортсменів до міжнародних змагань.

Також Гераскевич розповів про те, як Росія використовує спорт у підготовці до військових дій.

Повну версію інтерв'ю читайте на нашому сайті за посиланням.

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