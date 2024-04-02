Унаслідок нічної повітряної атаки на Дніпропетровську область руйнувань зазнала тренувальна база СК Дніпро-1.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

"На щастя обійшлося без жертв. Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення. Усі ушкодження були задокументовані, і надалі відбуватиметься їхня оцінка та ремонтні роботи", - йдеться в заяві клубу.