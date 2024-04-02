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28.03.2024 06:38 648

Унаслідок російської ракетної атаки була пошкоджена спортивна база Дніпра-1

Сьогодні 17:09 206 0
Унаслідок російської ракетної атаки була пошкоджена спортивна база Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.

Унаслідок нічної повітряної атаки на Дніпропетровську область руйнувань зазнала тренувальна база СК Дніпро-1.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

"На щастя обійшлося без жертв. Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення. Усі ушкодження були задокументовані, і надалі відбуватиметься їхня оцінка та ремонтні роботи", - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, 25 березня внаслідок ракетної атаки було пошкоджено Палац Спорту в Одесі.

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