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Магучіх відреагувала на ракетний обстріл її спортивної школи у Дніпрі

Сьогодні 22:46 125 0
Магучіх відреагувала на ракетний обстріл її спортивної школи у Дніпрі
Фото:ФЛАУ
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вважає, якщо Україна програє цю війну, то програє світ.

Спортсменка емоційно відреагувала на ракетну атаку Росії по її рідному місту Дніпро та спортивному закладу, де навчалася, яка відбулася 2 квітня. 

Про це вона написала у власному Instagram.

"Уламки ворожої ракети влучили в спортивну школу Дніпра, де почалася моя спортивна кар’єра, де були встановлені мої перші рекорди. Будівля була пошкоджена під час звичайного навчального дня…

Я закликаю весь світ, всю Європу звернути увагу на черговий теракт із боку Росії. Україну нищать щодня, щохвилини, і нам потрібна постійна підтримка кожного, хто хоче жити у світі без війни.

Якщо Україна програє цю війну, то програє світ. Добро програє", — повідомила Ярослава.

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Допис, поширений Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Випускниками спортивного коледжу в Дніпрі є багато відомих спортсменів, зокрема, легкоатлети Михайло Кохан, Анна Рижикова та плавець Денис Кесіль, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Значних руйнувань зазнав обласний фаховий спортивний коледж, де навчалася бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 та чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту Магучіх. Травмовано п’ятеро учнів навчального закладу.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 2 квітня також було пошкоджено спортивну базу футбольного клуба Дніпро-1.

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