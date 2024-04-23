Втікають із РФ: росіяни Девіс та Смолкін розпочали тренуватися з українцями в Канаді

Джерело - Суспільне Спорт.

Донедавна російські фігуристи Діана Девіс та Глєб Смолкін приєдналися до канадської Академії Монреаля з танців на льоду.

Про це інформує Суспільне Спорт.

Саме ця школа на початку повномасштабної війни прихистила українських фігуристів Марію Голубцову та Кирила Бєлоброва, які є першим номером збірної в танцях на льоду й досі тренуються в Монреалі.

Упродовж майже всієї карʼєри Девіс, донька скандальної російської тренерки Етері Тутберідзе, та Смолкін представляли Росію, у тому числі на Олімпійських іграх-2022, де посіли 14-те місце. Та з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну російським і білоруським фігуристам було заборонено виступати на міжнародному рівні. Тож у 2023-му Діана та Глєб змінили спортивне громадянство й розпочали змагатися під прапором Грузії. Цей крок тоді так і пояснювали: "Ми хочемо виступати".

Світова першість 2024 року, що відбулася в березні у тому ж Монреалі, стала для Діани та Глєба дебютною за Грузію з 12-м результатом.

Нагадаємо, фігуристка Софія Самодєлкіна ніяк не може розпочати виступати за Казахстан.

Раніше олімпійський чемпіон, російський воротар з фінським корінням Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії окупантів, зумів утекти до НХЛ із Російської Федерації.