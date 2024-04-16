Українці змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.
Українці виступатимуть у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду, який проходитиме у китайському Сіані з 19 до 21 квітня.
Збірна України буде представлена чотирма стрибунами.
Про це інформує Федераця України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.
Для того, щоб відібратися до суперфіналу, спортсменам потрібно було за підсумками двох етапів увійти до вісімки кращих. Цю мову вони успішно виконали.
Склад
- Данило Аванесов
- Ксенія Байло
- Марк Гриценко
- Софія Лискун
Нагадаємо, Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні.
Ми писали, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.
В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Раніше ми повідомляли, що українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.