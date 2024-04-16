Українці змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.

Українці виступатимуть у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду, який проходитиме у китайському Сіані з 19 до 21 квітня.

Збірна України буде представлена чотирма стрибунами.

Про це інформує Федераця України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Для того, щоб відібратися до суперфіналу, спортсменам потрібно було за підсумками двох етапів увійти до вісімки кращих. Цю мову вони успішно виконали.

Склад

Данило Аванесов

Ксенія Байло

Марк Гриценко

Софія Лискун

Нагадаємо, Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні.

Ми писали, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Раніше ми повідомляли, що українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.