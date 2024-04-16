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07.04.2024 07:40 1123

Українці змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Сьогодні 11:37 130 0
Українці змагатимуться в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.

Українці виступатимуть у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду, який проходитиме у китайському Сіані з 19 до 21 квітня.

Збірна України буде представлена чотирма стрибунами.

Про це інформує Федераця України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Для того, щоб відібратися до суперфіналу, спортсменам потрібно було за підсумками двох етапів увійти до вісімки кращих. Цю мову вони успішно виконали.

Склад

  • Данило Аванесов
  • Ксенія Байло
  • Марк Гриценко
  • Софія Лискун

Нагадаємо, Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні.

Ми писали, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Раніше ми повідомляли, що українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.

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