Джерело - Чемпіон.
Українці вибороли 18 нагород на відкритому чемпіонаті Польщі зі стрибків у воду, який завершився у Жешуві.
В активі 10 золотих медалей, по 4 срібла і бронзи.
Про це інформує Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.
Змагалися представники п'яти країн.
Україна делегувала вісім спортсменів.
Чемпіони
- Полішвайко Іван (трамплін 3м)
- Тертична Дар’я (трамплін 1м)
- Ткаченко Єгор і Адращук Вероніка (вишка синхрон, змішані пари)
- Бурсова Аліна (трамплін 3м)
- Ткаченко Єгор (трамплін 1м)
- Полякова Дар’я і Тертична Дар’я (вишка синхрон)
- Полякова Дар’я та Бурсова Аліна (трамплін 3м синхрон)
- Ткаченко Єгор і Маліков Вадим (трамплін 3м синхрон)
- Ткаченко Єгор (вишка)
- Бурсова Аліна (вишка)
Срібні призери
- Ткаченко Єгор (трамплін 3м)
- Тертична Дар’я (трамплін 3м)
- Полішвайко Іван (вишка)
- Андращук Вероніка (вишка)
Володарі бронзових нагород
- Маліков Вадим (трамплін 3м)
- Полякова Дар’я (трамплін 1м)
- Андращук Вероніка (трамплін 3м)
- Тертична Дар’я (вишка)
Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.
В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics