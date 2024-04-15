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07.04.2024 07:40 1084

Українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі

10 золота, по 4 срібла і бронзи.
Сьогодні 09:31 92 0
Українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі

Джерело - Чемпіон.

Українці вибороли 18 нагород на відкритому чемпіонаті Польщі зі стрибків у воду, який завершився у Жешуві.

В активі 10 золотих медалей, по 4 срібла і бронзи.

Про це інформує Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Змагалися представники п'яти країн.

Україна делегувала вісім спортсменів. 

Чемпіони

  • Полішвайко Іван (трамплін 3м)
  • Тертична Дар’я (трамплін 1м)
  • Ткаченко Єгор і Адращук Вероніка (вишка синхрон, змішані пари)
  • Бурсова Аліна (трамплін 3м)
  • Ткаченко Єгор (трамплін 1м)
  • Полякова Дар’я і Тертична Дар’я (вишка синхрон)
  • Полякова Дар’я та Бурсова Аліна (трамплін 3м синхрон)
  • Ткаченко Єгор і  Маліков Вадим (трамплін 3м синхрон)
  • Ткаченко Єгор (вишка)
  • Бурсова Аліна (вишка)

Срібні призери

  • Ткаченко Єгор (трамплін 3м)
  • Тертична Дар’я (трамплін 3м)
  • Полішвайко Іван (вишка)
  • Андращук Вероніка (вишка)

Володарі бронзових нагород

  • Маліков Вадим (трамплін 3м)
  • Полякова Дар’я (трамплін 1м)
  • Андращук Вероніка (трамплін 3м)
  • Тертична Дар’я (вишка)

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics

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