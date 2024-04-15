10 золота, по 4 срібла і бронзи.

Джерело - Чемпіон.

Українці вибороли 18 нагород на відкритому чемпіонаті Польщі зі стрибків у воду, який завершився у Жешуві.

В активі 10 золотих медалей, по 4 срібла і бронзи.

Про це інформує Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Змагалися представники п'яти країн.

Україна делегувала вісім спортсменів.

Чемпіони

Полішвайко Іван (трамплін 3м)

Тертична Дар’я (трамплін 1м)

Ткаченко Єгор і Адращук Вероніка (вишка синхрон, змішані пари)

Бурсова Аліна (трамплін 3м)

Ткаченко Єгор (трамплін 1м)

Полякова Дар’я і Тертична Дар’я (вишка синхрон)

Полякова Дар’я та Бурсова Аліна (трамплін 3м синхрон)

Ткаченко Єгор і Маліков Вадим (трамплін 3м синхрон)

Ткаченко Єгор (вишка)

Бурсова Аліна (вишка)

Срібні призери

Ткаченко Єгор (трамплін 3м)

Тертична Дар’я (трамплін 3м)

Полішвайко Іван (вишка)

Андращук Вероніка (вишка)

Володарі бронзових нагород

Маліков Вадим (трамплін 3м)

Полякова Дар’я (трамплін 1м)

Андращук Вероніка (трамплін 3м)

Тертична Дар’я (вишка)

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics