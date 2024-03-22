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Україна посіла 7-ме місце в командних змаганнях на етапі Кубку світу зі стрибків у воду

Вчора 21:22 227 1
Україна посіла 7-ме місце в командних змаганнях на етапі Кубку світу зі стрибків у воду
#Олексій Середа

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Командними змаганнями розпочався II етап Кубку світу зі стрибків у воду в німецькому Берліні.

Збірна України у складі Данила Аванесова, Ксенії Байло, Марка Гриценка і Софії Лискун посіла сьому сходинку.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Змагання будуть тривати до 24 березня. 

Розклад

  • 23 березня о 13:30 - вишка синхрон, жінки (фінал)
  • 24 березня о 13:30 - вишка синхрон, чоловіки (фінал)

Раніше Олексій Середа здобув історичну медаль для України на чемпіонаті світу.

Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями

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