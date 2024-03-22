Україна посіла 7-ме місце в командних змаганнях на етапі Кубку світу зі стрибків у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Командними змаганнями розпочався II етап Кубку світу зі стрибків у воду в німецькому Берліні.

Збірна України у складі Данила Аванесова, Ксенії Байло, Марка Гриценка і Софії Лискун посіла сьому сходинку.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Змагання будуть тривати до 24 березня.

Розклад

23 березня о 13:30 - вишка синхрон, жінки (фінал)

24 березня о 13:30 - вишка синхрон, чоловіки (фінал)

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