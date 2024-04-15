Олімпійська чемпіонка з Росії — про Ігри-2024: Ізраїль спокійно допускають, а нас — ні

Олімпійська чемпіонка з біатлону Свєтлана Слєпцова вважає, що до російських спортсменів застосовують "подвійні стандарти", бо відсутні обмеження проти ізраїльтян, а також порівняла умови для росіян на Олімпіаді-2024 в Парижі з "концтабором".

Про це інформує російське пропагандистське видання Р-Спорт.

"Суцільні подвійні стандарти. Ізраїль спокійно допускають, а нас — ні. Тож нехай кожен атлет думає та робить свій вибір, домовляючись із власною совістю.

На церемонію відкриття не можна приходити, на закриття — теж. Напевно, за розкладом ще в туалет треба ходити. Як в якомусь концтаборі. Це не свято та не Олімпійські ігри, а якесь випробування. Хто до цього готовий — має їхати. Мені здається, що зрештою ніхто з наших у Париж і не поїде. Можливо, лише тенісисти — у них все гаразд.

Більше того, якщо хтось все ж таки наважиться поїхати, то їх розвернуть на кордоні та просто не пустять. Через проблеми з документами, наприклад. Вони зроблять все, щоб росіяни не брали участь у Іграх", — заявила біатлоністка.