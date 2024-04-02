Олімпійська чемпіонка з РФ: "Мер Парижа — гадина, ідіотка"

Джерело - NV.

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики з Росії Лідія Іванова спробувала принизити мера Парижа Анн Ідальго.

Росіянці не сподобалося те, що політикиня виступила проти участі спортсменів з РФ і Білорусі на Олімпіаді-2024 у французькій столиці.

Про це інформує NV із посиланням на Матч ТВ.

"Мер Парижа - гадина, ідіотка! Не підшукую слів інших навіть. Мені боляче за парижан, французів, що у них такі нерозумні люди в керівництві. Ну як так можна відповідати? Це насамперед говорить про дурість, дурість. Не має права на такі фрази людина, яка чекає в гості атлетів на Олімпіаду. Не важливо, якого вона рангу. Це безкультур’я. Мені боляче за парижан, що у них може бути таке явище", - сказала Іванова.

Раніше ми повідомляли, що українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.