Міністерка спорту Франції: Ні — параду російської делегації на церемонії відкриття Олімпіади-2024

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера заявила, що вона проти участі російських спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє francetvinfo.

"Я думаю, що МОК та МПК були чіткими та послідовними у своїх рішеннях, щоб гарантувати, що Росія не братиме участі в церемонії відкриття Олімпіади.

Росіяни та білоруси повинні не підтримувати загарбницьку війну під проводом Росії в Україні, не мати жодного зв’язку з військовими чи державними установами. Що ми хочемо сказати: ні - параду російської делегації, російської держави на Сені в межах церемонії відкриття", - сказала міністерка.