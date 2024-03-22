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Міністерка спорту Франції: Ні — параду російської делегації на церемонії відкриття Олімпіади-2024

Сьогодні 13:20 109 0
Міністерка спорту Франції: Ні — параду російської делегації на церемонії відкриття Олімпіади-2024
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпійські ігри-2024

Джерело - francetvinfo.

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера заявила, що вона проти участі російських спортсменів на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє francetvinfo.

"Я думаю, що МОК та МПК були чіткими та послідовними у своїх рішеннях, щоб гарантувати, що Росія не братиме участі в церемонії відкриття Олімпіади.

Росіяни та білоруси повинні не підтримувати загарбницьку війну під проводом Росії в Україні, не мати жодного зв’язку з військовими чи державними установами. Що ми хочемо сказати: ні - параду російської делегації, російської держави на Сені в межах церемонії відкриття", - сказала міністерка.

Зазначимо, що Олімпійські ігри-2024 проходитимуть з 26 липня по 11 серпня у Франції.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний олімпійський комітет ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів". Представникам з Білорусі та Росії заборонили брати участь у відкритті Олімпіади-2024.

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