Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до Олімпіади

Джерело - Чемпіон.
Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.
Про це повідомляє Tribuna.com.
У відео знялися: Андрій Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михайло Романчук, Анна Рижикова та Ярослава Магучіх.
"Російські спортсмени підтримують війну - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія зневажає міжнародне право - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія вбиває дітей - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія знищує міста - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Російським спортсменам не місце на Олімпіаді", - йдеться у зверненні.
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