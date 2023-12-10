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Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до Олімпіади

У відео знялися: Ярмоленко, Костюк, Беленюк, Романчук, Рижикова та Магучіх
Сьогодні 14:51 245 0
Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 у Парижі під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У відео знялися: Андрій Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михайло Романчук, Анна Рижикова та Ярослава Магучіх.

"Російські спортсмени підтримують війну - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія зневажає міжнародне право - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія вбиває дітей - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Росія знищує міста - російські спортсмени їдуть на Олімпіаду. Російським спортсменам не місце на Олімпіаді", - йдеться у зверненні.

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Допис, поширений Tribuna.com Україна 🇺🇦 (@tribuna_ua)

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