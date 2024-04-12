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Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток

Сьогодні 09:03 87 0
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з представницею Індії Гампі Конеру в матчі сьомого туру Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Українка досі не здобула своєї першої перемоги в змаганнях — у пасиві Музичук 5 нічиїх та 2 поразки.

Нагадаємо, на старті Турніру претенденток Музичук зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній, розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно та не змогла перемогти китаянку Лей Тінцзе. Анні не вдалося реалізувати перевагу в грі з представницею Індії Вайшалі Рамешбабу, а також українська шахістка поступилася Тань Чжуньї з Китаю.

Наразі Чжуньї очолює турніру таблицю змагань, китаянка набрала 5 очок. Музичук ділить 6–8 місця (2,5 бала).

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Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Партії стартують щодня о 21:30 за Києвом. Дні відпочинку заплановані після 7, 10, 12 турів.

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