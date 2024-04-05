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Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024

Сьогодні 11:31 124 0
Анна Музичук зіграла внічию з Салімовою на старті Турніру претенденток-2024
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук та болгарка Нургюл Салімова не визначили сильнішого в першому матчі Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Партія завершилася з рахунком 0,5:0,5. У наступній зустрічі Музичук зіграє з нейтральною спортсменкою з російським паспортом Алєксандрою Горячкіною. Ігровий день розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.

Турнір претенденток триватиме з 4 по 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

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