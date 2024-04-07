Музичук зіграла внічию з колишньою українкою та ділить останнє місце на Турнірі претенденток-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з колишньою українкою Катериною Лагно, яка виступає під нейтральним прапором, на Турнірі претенеднток-2024.

Музичук у третьому турі з білими фігурами не змогла закріпити свою перевагу в ферзево-туровому ендшпілі над спортсменкою, що представляє Росію з 2014 року.

Зазначимо, що після трьох ігор українська шахістка ділить останнє, 6-8 місце, маючи в активі 1 бал. Очолює таблицю китаянка Тань Чжуньї (2,5 очка).

Round 3 | Results | Women's #FIDECandidates



🇮🇳 Humpy Koneru ½-½ 🇨🇳 Tan Zhongyi

🇺🇦 Anna Muzychuk ½-½ Kateryna Lagno

🇨🇳 Lei Tingjie ½-½ Aleksandra Goryachkina

🇮🇳 Vaishali Rameshbabu 1-0 🇧🇬 Nurgyul Salimova pic.twitter.com/2bfIdQVUj7 — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 7, 2024

У чоловічих змаганнях наразі лідерство розділяють відразу три шахісти: Фабіано Каруана (США), Ян Нєпомнящій (FIDE), Гукеш Доммараджу (Індія).

Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.

Турнір претенденток триватиме з 4 по 22 квітня. Партії стартують щодня о 21:30 за Києвом. Дні відпочинку заплановані після 4, 7, 10, 12 турів. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.