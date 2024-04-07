Музичук зіграла внічию з колишньою українкою та ділить останнє місце на Турнірі претенденток-2024

Джерело - Чемпіон.
Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з колишньою українкою Катериною Лагно, яка виступає під нейтральним прапором, на Турнірі претенеднток-2024.
Музичук у третьому турі з білими фігурами не змогла закріпити свою перевагу в ферзево-туровому ендшпілі над спортсменкою, що представляє Росію з 2014 року.
Зазначимо, що після трьох ігор українська шахістка ділить останнє, 6-8 місце, маючи в активі 1 бал. Очолює таблицю китаянка Тань Чжуньї (2,5 очка).
Round 3 | Results | Women's #FIDECandidates— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 7, 2024
🇮🇳 Humpy Koneru ½-½ 🇨🇳 Tan Zhongyi
🇺🇦 Anna Muzychuk ½-½ Kateryna Lagno
🇨🇳 Lei Tingjie ½-½ Aleksandra Goryachkina
🇮🇳 Vaishali Rameshbabu 1-0 🇧🇬 Nurgyul Salimova pic.twitter.com/2bfIdQVUj7
У чоловічих змаганнях наразі лідерство розділяють відразу три шахісти: Фабіано Каруана (США), Ян Нєпомнящій (FIDE), Гукеш Доммараджу (Індія).
Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.
Турнір претенденток триватиме з 4 по 22 квітня. Партії стартують щодня о 21:30 за Києвом. Дні відпочинку заплановані після 4, 7, 10, 12 турів. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.