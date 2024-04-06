Музичук програла росіянці на Турнірі претенденток-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній у другому матчі Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Музичук чорними фігурами програла партію. Перед матчем вона відмовилась тиснути руку нейтральній шахістці.

Нагадаємо, на старті турніру українка зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою. Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї, маючи дві перемоги в активі. Музичук ділить 6–8 місця (по 0,5 очка).

Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.

Турнір претенденток триватиме з 4 по 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.