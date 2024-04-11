Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук поступилася китаянці Тань Чжуньї в матчі шостого туру Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Українка зазнала другої поразки в межах відбіркових змагань, також у пасиві Музичук 4 нічиї.

Нагадаємо, на старті Турніру претенденток Музичук зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній, розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно та не змогла перемогти китаянку Лей Тінцзе. Також Анні не вдалося реалізувати перевагу в грі з з представницею Індії Вайшалі Рамешбабу.

Наразі Тань Чжуньї таблицю очолює, китаянка набрала 4,5 бали. Музичук ділить 7–8 місця (2 очки).

Results | Round 6 | Women’s #FIDECandidates



🇧🇬 Nurgyul Salimova 0-1 Aleksandra Goryachkina

🇨🇳 Tan Zhongyi 1-0 🇺🇦 Anna Muzychuk

🇮🇳 Humpy Koneru 0-1 🇨🇳 Lei Tingjie

🇮🇳 Vaishali Rameshbabu 0-1 Kateryna Lagno pic.twitter.com/ZKNdRQerI7 — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 10, 2024

Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Партії стартують щодня о 21:30 за Києвом. Дні відпочинку заплановані після 7, 10, 12 турів.