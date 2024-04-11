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07.04.2024 07:40 960

Музичук зазнала поразки від Чжуньї в 6 турі Турніру претенденток-2024

Сьогодні 14:23 168 0
Музичук зазнала поразки від Чжуньї в 6 турі Турніру претенденток-2024
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук поступилася китаянці Тань Чжуньї в матчі шостого туру Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Українка зазнала другої поразки в межах відбіркових змагань, також у пасиві Музичук 4 нічиї.

Нагадаємо, на старті Турніру претенденток Музичук зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній, розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно та не змогла перемогти китаянку Лей Тінцзе. Також Анні не вдалося реалізувати перевагу в грі з з представницею Індії Вайшалі Рамешбабу.

Наразі Тань Чжуньї таблицю очолює, китаянка набрала 4,5 бали. Музичук ділить 7–8 місця (2 очки).

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Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Партії стартують щодня о 21:30 за Києвом. Дні відпочинку заплановані після 7, 10, 12 турів.

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