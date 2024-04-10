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06.04.2024 12:08 1159

Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024

Сьогодні 07:39 193 0
Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з представницею Індії Вайшалі Рамешбабу у матчі п'ятого туру Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Українка третій матч поспіль не змогла реалізувати свою перевагу та здобути першу перемогу.

Нагадаємо, на старті змагань Музичук зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній, розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно та не змогла перемогти китаянку Лей Тінцзе.

Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї, яка набрала 3,5 бали. Музичук ділить 6–8 місця (2 очки).

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Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.

Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

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