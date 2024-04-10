Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024

Джерело - Чемпіон.
Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з представницею Індії Вайшалі Рамешбабу у матчі п'ятого туру Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.
Українка третій матч поспіль не змогла реалізувати свою перевагу та здобути першу перемогу.
Нагадаємо, на старті змагань Музичук зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній, розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно та не змогла перемогти китаянку Лей Тінцзе.
Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї, яка набрала 3,5 бали. Музичук ділить 6–8 місця (2 очки).
Results | Round 5 | Women’s #FIDECandidates— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 10, 2024
All 4 boards end in draws.
🇨🇳 Tan Zhongyi ½-½ 🇧🇬 Nurgyul Salimova
🇨🇳 Lei Tingjie ½-½ Kateryna Lagno
🇮🇳 Vaishali Rameshbabu ½-½ 🇺🇦 Anna Muzychuk
🇮🇳 Humpy Koneru ½-½ Aleksandra Goryachkina pic.twitter.com/dYLQl45oT7
Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.
Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.