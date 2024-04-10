Музичук не вдалося перемогти Рамешбабу в 5 турі Турніру претенденток-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з представницею Індії Вайшалі Рамешбабу у матчі п'ятого туру Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Українка третій матч поспіль не змогла реалізувати свою перевагу та здобути першу перемогу.

Нагадаємо, на старті змагань Музичук зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній, розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно та не змогла перемогти китаянку Лей Тінцзе.

Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї, яка набрала 3,5 бали. Музичук ділить 6–8 місця (2 очки).

Results | Round 5 | Women’s #FIDECandidates



All 4 boards end in draws.



🇨🇳 Tan Zhongyi ½-½ 🇧🇬 Nurgyul Salimova

🇨🇳 Lei Tingjie ½-½ Kateryna Lagno

🇮🇳 Vaishali Rameshbabu ½-½ 🇺🇦 Anna Muzychuk

🇮🇳 Humpy Koneru ½-½ Aleksandra Goryachkina pic.twitter.com/dYLQl45oT7 — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 10, 2024

Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.

Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.