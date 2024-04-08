Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024

Джерело - Чемпіон.
Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з китаянкою Лей Тінцзе у матчі Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.
Музичук у четвертому турі з білими фігурами не змогла закріпити свою перевагу та завершила матч внічию.
Нагадаємо, на старті турніру українка зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній та розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно.
Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї. Музичук ділить 6–8 місця.
Standings | After Round 4 | Women's #FIDECandidates— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 8, 2024
🇨🇳 Tan Zhongyi is leading with 3/4 points.
Aleksandra Goryachkina follows with 2.5/4. pic.twitter.com/fM6ADBtMoE
Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.
Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.