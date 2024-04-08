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Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024

Сьогодні 18:00 234 0
Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024
#Анна Музичук

Джерело - Чемпіон.

Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з китаянкою Лей Тінцзе у матчі Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Музичук у четвертому турі з білими фігурами не змогла закріпити свою перевагу та завершила матч внічию.

Нагадаємо, на старті турніру українка зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній та розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно.

Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї. Музичук ділить 6–8 місця.

Зазначимо, що українка відібралася на Турнір претенденток завдяки бронзовій нагороді на Кубку світу-2023.

Турнір претенденток розпочався 4 квітня та триватиме до 22 квітня. Переможниця змагань зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

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