Музичук зіграла внічию з китаянкою на Турнірі претенденток-2024

Українська шахістка Анна Музичук зіграла внічию з китаянкою Лей Тінцзе у матчі Турніру претенденток-2024, що відбувається в Торонто, Канада.

Музичук у четвертому турі з білими фігурами не змогла закріпити свою перевагу та завершила матч внічию.

Нагадаємо, на старті турніру українка зіграла внічию з болгаркою Нургюл Салімовою, поступилась нейтральній спортсменці з російським прапором Александрі Горячкіній та розписала мирову з колишньою українкою Катериною Лагно.

Наразі таблицю очолює китаянка Тань Чжуньї. Музичук ділить 6–8 місця.

Standings | After Round 4 | Women's #FIDECandidates



🇨🇳 Tan Zhongyi is leading with 3/4 points.

Aleksandra Goryachkina follows with 2.5/4. pic.twitter.com/fM6ADBtMoE