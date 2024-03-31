Вона відвідала Київ

Джерело - Українська правда.

Мер Парижа Анн Ідальго вважає, що російським та білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпійських іграх 2024, які пройдуть у французькій столиці.

Про це Ідальго повідомила під час поїздки до Києва, де вона відвідала тренувальний центр, за інформацією "Української правди".

"Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі", - сказала вона.

Чиновниця також висловила підтримку українським спортсменам і всьому українському народу.

Російські спортсмени зможуть взяти участь в Олімпійських іграх в Парижі, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня, але виключно у нейтральному статусі.

Раніше ми повідомляли, що українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.