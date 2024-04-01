Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP

Джерело - Liberty Media.

Liberty Media, яка володіє Формулою-1, придбала контрольний пакет акцій чемпіонату світу з мотоперегонів MotoGP.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціну угоди склала 4,2 млрд євро. Генеральним директором MotoGP залишиться Кармело Еспелета.

Liberty Media придбає 86% акцій чемпіонату з мотоперегонів. Угоду буде завершено до кінця 2024 року, коли остаточно владнаються всі юридичні питання.

У 2023 році повідомлялося, що власники Формули-1 мають намір купити Індикар.

Нагадаємо, що на останньому етапі Ф-1 в Австралії несподівану перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс