Головне
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 161
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 3326
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 386766 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94367
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 659
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 23:37 19930 3
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 20:41 875
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ
Вчора 19:40 11941
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги
Вчора 19:33 12997
Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-Прі у Франції
Вчора 18:48 6497
Прямі трансляції

Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP

Сьогодні 13:58 3326 0
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
#MotoGP, #Формула 1, #Liberty Media

Джерело - Liberty Media.

Liberty Media, яка володіє Формулою-1, придбала контрольний пакет акцій чемпіонату світу з мотоперегонів MotoGP.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціну угоди склала 4,2 млрд євро. Генеральним директором MotoGP залишиться Кармело Еспелета.

Liberty Media придбає 86% акцій чемпіонату з мотоперегонів. Угоду буде завершено до кінця 2024 року, коли остаточно владнаються всі юридичні питання.

У 2023 році повідомлялося, що власники Формули-1 мають намір купити Індикар.

Нагадаємо, що на останньому етапі Ф-1 в Австралії несподівану перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс

Коментарі ()
Популярне зараз
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 19930 3
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 13686
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 386766 12
Забарний: Я думав повернутися і піти воювати Забарний: Я думав повернутися і піти воювати 21565 2
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 129022 1
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94367
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45958
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39774
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47937 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38069
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359163
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13679