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Визначився суперник NAVI у півфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Сьогодні 00:31 65 0
Визначився суперник NAVI у півфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
#Navi, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Німецька організація G2 Esports в 1/4 фіналу перемоги MOUZ і вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2, де зустрінуться з українською кіберспортивною командою Natus Vincere.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Німці обрали мапу Inferno і впевнено довели її до перемоги - 13:9. другою картою стала Vertigo. Вона завершилася розгромною перемогою 13:6.

Зазначимо, що вперше в історії найпрестижнішого турніру фанати вибігли на сцену і намагались напасти на гравців G2. Під час інциденту вони пошкодили кубок. Уболівальників затримали, зустріч продовжилася після 30-хвилинної перерви.

Нагадаємо, нещодавно NAVI впевнено перемогли турецьку Eternal Fire і вийшла в 1/2 фіналу PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Напередодні визначилися перші півфіналісти мейджору в Копенгагені.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve. 

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