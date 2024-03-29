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NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Сьогодні 20:24 49 0
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
NAVI
#Navi, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вийшла у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 після перемоги над турецькою Eternal Fire.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

"Народжені перемагати" обрали карту Mirage і розпочали доволі впевнено - перша половина завершилася розгромом (9:3). Але суперники змогли переламати гру і довести її до мап-пойнта. У свою чергу українці перевели матч в овертайми, на яких вони впевнено перемогли - 16:13.

Другою мапою турки обрали Inferno. Перша половина була рівною (6:6), в одному з раундів Ігор "w0nderful" Жданов зробив ейс. А ось після пістолетного раунду українці домінували - 13:9.

Зазначимо, що в складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці розпочинали турнір з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).

Можливим суперником NAVI у півфіналі стане переможець пари MOUZ - G2. Поєдинок розпочнеться о 21:00. Пряма трансляція буде доступна твіч-каналі cs2_maincast.

Напередодні визначилися перші півфіналісти мейджор-турніру з CS2.

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